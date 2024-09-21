نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد الشباب ضد التعاون في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مع نظيره فريق التعاون اليوم السبت الموافق 21 سبتمبر الحالي بستاد الشباب في لقاء منتظر بينهم ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الشباب ضد التعاون

وتنطلق صافرة بداية مباراة الشباب ضد التعاون مساء اليوم في تمام الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 7:30 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الشباب والتعاون

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.