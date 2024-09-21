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أحمد جودة - القاهرة - بلغ شباب بلوزداد الجزائري، دور مجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا للمرة الخامسة تواليًا، بعد تأهله بشق الأنفس على ضيفه الجمارك من بوركينا فاسو بركلات الترجيح 4-3.

ضربات الترجيح تؤهل شباب بلوزداد لدور المجموعات

أنهى شباب بلوزداد الوقت الرسمي لصالحه بهدف دون رد سجله عبد الرحمن مزيان في الدقيقة 35، بعدما خسر مباراة الذهاب بنفس النتيجة، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للفريق الجزائري 4-3.

ونصب حارس شباب بلوزداد، مصطفى زغبة، نفسه نجمًا للمباراة، وحرم الفريق البوركيني من تعديل النتيجة خلال الشوط الثاني، قبل أن يصد ضربتي ترجيح محمد طراوري، وماسا ولتارا، بعدما أضاع عبدالرؤوف بن غيت الركلة الأولى.