موعد الترجي ضد ديكيداها في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة -

يترقب محبي وعشاق كرة القدم الإفريقية مباراة الترجي التونسي وديكيداها الصومالي وذلك ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي.

موقف الترجي وديكيداها في دوري أبطال إفريقيا

فاز الترجي التونسي على ضيفه ديكيداها الصومالي بأربعة أهداف مقابل هدف على ملعب حمادي العقربي معقل ديكيداها في ذهاب دور 32 لدوري أبطال إفريقيا.

جاءت رباعية الترجي مم توقيع كلا من يان ساس ويوسف بلايلي (هدفين) وياسين مرياح

موعد مباراة الترجي وديكيداها في دوري أبطال إفريقيا

من المقرر أن تقام مباراة الترجي وديكيداها يوم السبت 21 سبتمبر 2024 على وذلك ضمن منافسات مباريات العودة من دور ال 32 في دوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.