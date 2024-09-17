اخبار الخليج

لم يسبق لها مثيل؟..ليلى عبد اللطيف ترعب جميع سكان هذه الدولة العربية بتوقعات مدمرة ومزلزلة

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد الاطلسي - قدمت ليلى عبد اللطيف مجموعة من توقعاتها للعام الجديد 2024 لليبيا ، وقالت إن هناك أحداثا جدية ومهمة للغاية ستشهدها الأراضي الليبية خلال عام 2024 ، وستكون هناك تغييرات سياسية مهمة بين السراج وخليفة حفتر. وقالت ليلى عبد اللطيف إن الأراضي الليبية ستشهد حركات شعبية ومطالب بعودة سيف الإسلام القذافي ، كما توقعت ليلى عبد اللطيف لعام 2024 لليبيا ما يلي:

 

 

 

 

 

 

عملية اغتيال كبيرة في أحد شوارع ليبيا. تحركات عسكرية واضحة على حدود ليبيا مع مصر. تدخل عسكري واضح من مصر في الشأن الليبي. في عام 2024 ، ستشهد ليبيا عملًا عسكريًا مصريًا ودخول الجيش المصري إلى الأراضي الليبية. ستشهد الأزمة الليبية حلولاً مع اقتراب عام 2024 من نهايته.

 

الكلمات الدلائليه
أحمد صلاح

أحمد صلاح

Advertisements

قد تقرأ أيضا