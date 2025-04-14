العالم اليوم - حادث دهس في الخليل.. والسيارة لاذت بالفرار

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 14 أبريل 2025 11:19 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الإثنين، عن تلقيه بلاغا بشأن وقوع حادث دهس قرب مدينة الخليل في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن تفاصيل الحادث لا تزال قيد التحقيق.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الحادث أسفر عن إصابة شخص بجروح طفيفة، فيما لاذت المركبة التي يشتبه بتنفيذها عملية الدهس بالفرار من الموقع. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن، بينما تواصل الشرطة الإسرائيلية عمليات التمشيط في المنطقة بحثا عن السيارة والمشتبه بهم.

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