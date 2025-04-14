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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الخطيب: 83% من واردات مصر تدخل في الصناعة المحلية من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 14 أبريل 2025 11:09 صباحاً - يارا الجنايني – قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن مصر لا تعاني من “مشكلة استيراد” كما يُصوّر أحيانًا، موضحًا أن نحو 83% من واردات البلاد تُستخدم كمكونات ومدخلات إنتاج تدخل في عمليات التصنيع المحلي، سواء لتلبية احتياجات السوق الداخلية أو لخدمة الصادرات.
وأضاف الخطيب خلال برنامج “كلمة أخيرة”، أن زيادة الأعباء على هذه الواردات ترفع تلقائيًا تكلفة الإنتاج، وهو ما ينعكس سلبًا على أسعار السلع في السوق المحلي، ويؤثر على تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، موضحًا أن 10% فقط من الواردات تمثل منتجات أساسية لا غنى عنها مثل القمح وبعض السلع الغذائية، فيما تتوزع النسبة المتبقية على واردات ضرورية تخدم قطاعات حيوية مثل السياحة.
وأشار إلى أن قيمة الاستيراد لا تتجاوز 20% من الناتج القومي الإجمالي، معتبرًا أن التحدي الحقيقي ليس في الواردات بل في الصادرات، قائلاً: “لدينا مشكلة في جانب التصدير يجب التعامل معها بشكل عاجل”.
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