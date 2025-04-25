مراد مكرم يكشف عن تجربته الفريدة بعد 24 ساعة دون هاتف محمول



القاهرة - محمد ابراهيم - فاجأ الفنان مراد مكرم جمهوره بتعليقه عن تجربته الشخصية، التي عاش خلالها 24 ساعة كاملة دون استخدام هاتفه المحمول.

وقد أعرب مكرم عن شعوره بالعجز والارتباك نتيجة فقدان وسيلة التواصل اليومية الأساسية في حياته.

تعليق مثير على وسائل التواصل الاجتماعي



شارك مراد مكرم تجربته عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، قائلًا: "24 ساعة دون تليفون!!!!! احنا إمتى اتغيرنا كده وبقينا معتمدين عليه 24/7؟! وقع في الميه في منطقة نائية مافيهاش صيانة! إحساس غريب بالعجز."

هذا المنشور لاقى تفاعلًا واسعًا من متابعيه، الذين عبّروا عن تفاجئهم من مدى اعتمادهم الكبير على الهواتف المحمولة في حياتهم اليومية.

الهواتف المحمولة وتأثيرها على حياتنا



هذه التجربة أثارت نقاشًا حول مدى تأثير الهواتف المحمولة على حياتنا وكيف يمكن أن يؤدي فقدانها إلى شعور بالانعزال والعجز، فهي لم تعد مجرد وسيلة تواصل، بل أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية.

أحدث أعمال مراد مكرم



يُذكر أن مراد مكرم يشارك حاليًا في مسلسل "سر إلهي" الذي يضم مجموعة من النجوم مثل روجينا، محمد ثروت، مي سليم، نهى عابدين، وغيرهم، ويعكس هذا العمل الدرامي جزءًا من تنوع أدوار مراد مكرم في مسيرته الفنية.