العالم اليوم - إسرائيل تحسم موقفها من برنامج إيران النووي.. بـ4 مطالب

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تحسم موقفها من برنامج إيران النووي.. بـ4 مطالب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 14 أبريل 2025 11:19 صباحاً - ذكرت مصادر إسرائيلية أن الموقف الإسرائيلي من برنامج إيران النووي مبني على 4 مطالب هي صفر تخصيب إيراني لليورانيوم وصفر أجهزة طرد مركزي وصفر مفاعلات وصفر رؤوس نووية.

وأوضحت المصادر أن تل أبيب تمتلك القدرة على تنفيذ ضربة منفردة ضد المنشآت النووية الإيرانية، في حال رأت أن الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران يشكل تهديدا وجوديا لأمن إسرائيل.

في حين قال مبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف أن الخط الأحمر بالنسبة لإدارة ترامب هو امتلاك إيران للسلاح النووي.

موقف البنتاغون

من جانبه، قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث إن الولايات المتحدة تأمل في حل دبلوماسي لمنع إيران من تطوير سلاح نووي، لكنه حذر من أنه في حال تعذر ذلك فإن الجيش مستعد لضرب العمق الإيراني وبقوة.

وقال هيغسيث إن ترامب يأمل في ألا يضطر للجوء إلى الخيار العسكري، لكنه سيفعل ما يلزم لمنع إيران من حيازة قنبلة نووية.

وأضاف الوزير الأميركي بأنه من المؤكد أن إسرائيل ستشارك بشكل كبير في عمل عسكري وستقوده.

ويقول محللون إن إيران ربما تكون الآن على بعد أسابيع من إنتاج سلاح نووي قابل للاستخدام، رغم نفي طهران بتصنيع مثل هذه الأسلحة.

قرار سريع للغاية

وفي السياق، قال الرئيس الأميركي إنه يتوقع اتخاذ قرار بشأن إيران على نحو سريع للغاية، بعد أن ذكر البلدان أنهما عقدا محادثات إيجابية وبناءة في مسقط واتفقا على الاجتماع مجددا هذا الأسبوع.

وأوضح ترمب، الذي يهدد بعمل عسكري ما لم يتم التوصل لاتفاق يوقف برنامج إيران النووي، أنه اجتمع مع مستشاريه بشأن إيران ويتوقع اتخاذ قرار سريعا.