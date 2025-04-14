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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الخطيب: أسعار النفط الحالية تمثل فرصة حقيقية من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 14 أبريل 2025 11:09 صباحاً - يارا الجنايني – أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة الحالية تتطلب نهجًا اقتصاديًا مرنًا وديناميكيًا في التعامل مع المتغيرات العالمية، مشيرًا إلى أهمية إعادة هيكلة الموازنة العامة بما يسمح بامتصاص الصدمات الإيجابية والسلبية على حد سواء.
وقال الخطيب خلال حواره في برنامج “كلمة أخيرة”، إن هناك عدة سيناريوهات يجب دراستها بجدية لمواجهة التحديات الاقتصادية، معتبرًا أن سعر النفط العالمي عند مستوى 60 دولارًا يشكل فرصة حقيقية لمصر باعتبارها من الدول المستوردة للطاقة، مضيفًا: “علينا أن نستغل هذه المساحة لتحسين أوضاعنا المالية وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية”.
وشدد الوزير على أن المرحلة الحالية لا تحتمل الجمود أو الثبات في السياسات، بل تتطلب مرونة عالية في إدارة الاقتصاد، وتوجّهًا استباقيًا في اتخاذ القرارات، قائلاً: “المهم هو امتلاك القدرة على الحركة الذكية في السياسات الاقتصادية، بما يدعم الاستقرار ويشجع المستثمرين”.
وأوضح الخطيب أن التعامل مع المستثمرين في هذا السياق يتطلب أيضًا وضوح الرؤية والقدرة على التكيف مع المتغيرات، مشيرًا إلى أن الاقتصاد العالمي دخل مرحلة جديدة تتطلب قراءة مغايرة للفرص والمخاطر.
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