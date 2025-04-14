الخطيب: زيادة الصادرات تتطلب إصلاحات حقيقية تحظى بثقة…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 14 أبريل 2025 11:09 صباحاً - يارا الجنايني _ قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الحديث عن رفع مساهمة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي من 10% إلى 25% ثم إلى 35% خلال خمس سنوات، يستلزم قراءة واقعية لتاريخ تطور الصادرات المصرية.

وأضاف الخطيب، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، أن التجربة التي شهدتها مصر في عام 2004 تمثل نموذجًا واضحًا، إذ كانت الصادرات حينها تتراوح بين 6 و7 مليارات دولار، وبفضل حزمة إصلاحات اقتصادية وتنفيذها بشكل جاد، دخلت استثمارات مباشرة كبيرة إلى السوق المحلي خلال عامين إلى ثلاثة أعوام، ما أدى إلى ارتفاع الصادرات إلى 20 مليار دولار في 2008، أي تضاعفت ثلاث مرات تقريبًا.

وشدد الخطيب على أن “الثقة في الإصلاحات” كانت المحرك الرئيسي لهذا النمو اللافت، موضحًا أن المستثمر، سواء المحلي أو الأجنبي، يتجه إلى الأسواق التي يراها مستقرة وتطبق إصلاحات حقيقية على الأرض، وليس تلك التي تكتفي بالتصريحات دون خطوات تنفيذية واضحة.

وأكد أن الدرس الأهم من هذه التجربة هو أن الإصلاحات الاقتصادية إذا ما نُفذت بجدية وشفافية، فإن نتائجها تظهر سريعًا وتُقنع المستثمرين بأن السوق المصري جدير بالرهان عليه.