العالم اليوم - مفاوضات أميركا إيران.. بقائي يتحدث عن مكان آخر وزيارة مرتقبة

انتم الان تتابعون خبر مفاوضات أميركا إيران.. بقائي يتحدث عن مكان آخر وزيارة مرتقبة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 14 أبريل 2025 11:19 صباحاً - كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الإثنين، أنه من الممكن أن تُعقد الجولة المقبلة من المحادثات مع الولايات المتحدة في مكان آخر غير عُمان.

وأضاف: "بالطبع فإن مكان المفاوضات ليس هو القضية الرئيسية الأهم هو استمرار شكل وإطار التعامل بين إيران والولايات المتحدة والذي سيستمر بشكل غير مباشر وبوساطة عمان".

وأكمل: "نحن على تواصل دائم مع الجانب العماني وبعد استلام ملاحظاتهم رسميا سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن مكان المفاوضات وإبلاغه".

ولفت بقائي إلى أن "الاتفاق النووي هو اتفاق قانوني ساري المفعول وموجود. كما أن له أطرافا محددة، وسنواصل تفاعلنا ومشاوراتنا وفقا للاتفاق النووي. وستكون هذه التفاعلات مفيدة وسيستمر هذا الاتجاه".

وأكمل أن "وزير الخارجية عباس عراقجي سيقوم بزيارة مخططة مسبقاً إلى موسكو في وقت لاحق من هذا الأسبوع وسيتم استغلال هذه الفرصة لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بمحادثات مسقط".

ولفت إلى أن "رافائيل غروسي سيزور طهران هذا الأسبوع، وتقوم بعثة إيران في فيينا حالياً بمتابعة تفاصيل جدول الأعمال والاجتماعات والنقاط الأخرى المتعلقة بهذه الرحلة مع مكتب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأكد بقائي أن إيران لن تقبل المفاوضات والتهديدات في آن واحد، مضيفا: "يصدر عن مسؤولين أميركيين مختلفين تصريحات متناقضة ويجب عليهم أن يجدوا بأنفسهم طريقة لحل هذه التناقضات. وهذا أحد الأسباب الرئيسية لإجراء المفاوضات غير المباشرة".

وتابع: "لا يمكنكم ادعاء التفاوض مع استمرار سياسة الضغط والعقوبات والتهديد. إن هذا النهج غير مقبول على الإطلاق، وقد أوضحنا مواقفنا بوضوح".

وفي وقت سابق، كشف موقع "أكسيوس" الأميركي، نقلا عن مصدرين مطلعين، أنه من المتوقع عقد جولة ثانية من المحادثات السبت المقبل في العاصمة الإيطالية روما.