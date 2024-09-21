نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر متابعي بطولة دوري أبطال إفريقيا، مباريات إياب منافسات دور 32 والذي يشهد نتائج مثيرة من أجل حسم التأهل. وتعد مواجهة الأهلي أمام جورماهيا الكيني هي الأبرز، والذي يحتفل المارد الأحمر بتسليم درع الدوري وسط حضور جماهيري بارز. ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة. مواعيد المباريات مازيمبي X ريد أروز – الساعة 6 مساء بيترو أتلتيكو X مانيما انيون – الساعة 6 مساء اورلاندو بيراتس X جوانينج جالاكسي – الساعة 6 مساء يانج أفريكانز X إثيوبيا بنك – الساعة 6 مساء صن داونز X مبابان سوالوز – الساعة 7 مساء الأهلي X جورماهيا – الساعة 7 مساء بيراميدز X آرمى باتريوريتيك – الساعة 9 مساء الترجي X ديكيداها أف سي – الساعة 10 مساء مولودية الجزائر X الاتحاد المنستيري – الساعة 10 مساء الرجاء X إف سي سامارتكس – الساعة 10 مساء

القنوات الناقلة لمبارايات دوري أبطال إفريقيا تنقل المواجهات عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة، بينما تنقل مواجهة الأهلي أمام جورماهيا عبر قناة أون تايم سبورتس.