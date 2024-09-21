عمر مرموش في مواجهة هامة مع فرانكفورت أمام مونشنجلادباخ بالدوري الألماني

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أحمد جودة - القاهرة - يخوض الدولي المصري عمر مرموش مباراة هامة مع فريقه آينتراخت فرانكفورت أمام نظيره فريق بوروسيا مونشنجلادباخ اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري الألماني.

ويحتل فريق آينتراخت فرانكفورت المركز السابع من جدول ترتيب الدوري الألماني للموسم الجاري برصيد 6 نقاط، ويسعى مرموش لمواصلة تألقه مع فريقه.

موعد مباراة فرانكفورت وبوروسيا مونشنجلادباخ

يقام اليوم السبت المباراة المرتقبة بين فرانكفورت وبوروسيا مونشنجلادباخ، ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الألماني للموسم الجاري 2024-2025.

ومن المقرر أن تُقام المباراة ضمن الجولة الرابعة من البوندسليجا، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على استاد "دويتشه بنك بارك".

وستُنقل المباراة عبر شبكة قنوات beIN SPORTS القطرية، الناقل الحصري لمباريات الدوري الألماني في مصر والعالم العربي.

مرموش على رأس تشكيل فرانكفورت أمام بوروسيا مونشنجلادباخ