وزير خارجية إيران: إسرائيل تدفع المنطقة للحرب وستُحاسب على جرائمها

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 سبتمبر 2024 11:30 صباحاً - توّعد عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، اليوم السبت، بمحاسب الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه، مؤكدًا أنه لن يحقق أهدافه في المنطقة.

وقال "عراقجي"، للصحفيين في أثناء وجوده في نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن إسرائيل تسعى لدفع المنطقة نحو ظروف خطرة للغاية، تشكل تهديدًا للمجتمع الدولي بأسره.

وأكد أن طهران تراقب الجرائم الإرهابية التي تصدر من جيش الاحتلال، قائلًا "من المؤكد أن الکیان الإسرائيلي لن يحقق أهدافه المتمثلة في زيادة التوتر والحرب، لكنه سيُحاسَب على جرائمه".

وأضاف: "تنعقد دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام في ظل الظروف الملتهبة التي تشهدها منطقة غرب آسيا، حيث تواجه المنطقة يوميًا توترات متزايدة وأعمال إرهابية وإجرامية تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية ولبنان".

وتابع: "في ظل هذه الظروف، فمن الطبيعي أن يكون الموضوع الأهم في اجتماعاتنا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة هو مناقشة التوتر المتزايد والأعمال الإجرامية التي يقوم بها الکیان الصهيوني والتي يجب على المجتمع الدولي مواجهتها".

ووصل "عراقجي" إلى نيويورك مساء أمس الجمعة على رأس وفد، للمشاركة في أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن أمس الجمعة، تنفيذ ضربة وصفها بأنها "محددة الهدف" في الضاحية الجنوبية لبيروت، استهدفت القيادي البارز في حزب الله إبراهيم عقيل، وعددًا من قيادات الجماعة.

ومن جهتها، قالت وزارة الصحة اللبنانية إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية ارتفع إلى 15، بينهم القياديان إبراهيم عقيل وأحمد محمود وهبي.