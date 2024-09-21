وزير الصحة اللبناني: 31 ضحية سقطوا جراء الغارة الإسرائيلية على بيروت

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 سبتمبر 2024 11:30 صباحاً - قال الدكتور فراس الأبيض وزير الصحة اللبناني، اليوم السبت، إن الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت أسفرت عن 31 ضحية بينهم 3 أطفال و7 نساء، لافتًا إلى أن فرق الإنقاذ والدفاع المدني تواصل إزالة الركام لانتشال الضحايا والمصابين.

وأضاف "الأبيض"، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في العاصمة اللبنانية بيروت، إنه جرى نقل 68 مصابًا إلى 12 مستشفى بينهم 2 في حالة خطرة جراء الغارة الإسرائيلية.

وأوضح أن إجمالي أعداد ضحايا تفجير أجهزة الاتصالات اللاسلكية وقصف الضاحية الجنوبية لبيروت بلغ حتى الآن 70 ضحية.

وأكد وزير الصحة اللبناني أن بلاده تتعرض لجريمة حرب، وهو ما ظهر جليًا في غارة إسرائيل على الضاحية الجنوبية، وأعرب عن تقديره للدور المصري خلال الحادث.

وأضاف: "مصر دائمًا داعمة للبنان وعرضت كل المساعدة علينا ونعمل على تنظيم هذه المساعدات".

وأمس الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تنفيذ ضربة وصفها بأنها "محددة الهدف" في الضاحية الجنوبية لبيروت، استهدفت القيادي البارز في حزب الله إبراهيم عقيل، وعددًا من قيادات الجماعة.

ومن جهتها، قالت وزارة الصحة اللبنانية إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية ارتفع إلى 16، بينهم القياديان إبراهيم عقيل وأحمد محمود وهبي.