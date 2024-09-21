نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فليك يتحدث عن مواجهة فياريال وخطأ شتيجن.. وما يعجبه في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدير الفني لفريق برشلونة، هانسي فليك، عن استعدادات فريقه النهائية قبل مواجهة فياريال في إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني "لاليجا"، والتي ستقام غدًا الأحد على ملعب "لا سيراميكا".

ويتصدر فريق برشلونة يتصدر حاليًا ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة.

فليك: فخور بفريقي ولا نبحث عن أعذار

في المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل المباراة، قال فليك: "أركز حاليًا على مباراة موناكو وتحليل الأخطاء التي ارتكبناها، أنا فخور بفريقي ولا نبحث عن أعذار، فالمباريات تتوالى كل ثلاثة أيام، لكننا قادرون على التعامل مع ذلك."

وأضاف: "من المهم أيضًا إدارة الأعباء على اللاعبين، ولهذا نحتاج إلى إشراك لاعبين آخرين."

وتحدث فليك عن الأسلوب الهجومي لكرة القدم الإسبانية قائلًا: "ما يعجبني في الدوري الإسباني هو حب جميع الفرق للهجوم، وهذا ما نحاول تنفيذه في برشلونة."

أما عن حالة اللاعبين، فأوضح: “مارك كاسادو يشعر بتحسن كبير وأتوقع مشاركته غدًا، وكذلك بيدري الذي خضع لجلسة تعافي قبل السفر”.

وبشأن الإصابات، أكد فليك: “أركز على اللاعبين الجاهزين. فرينكي في حالة جيدة، وكذلك جافي الذي يشارك في التدريبات لكنه يحتاج لبعض الوقت للعودة الكاملة”.

وعن طرد جارسيا في مباراة موناكو وتغيير مركزه، قال فليك: “ناقشت مع جارسيا مركزه الجديد وأرى أنه يناسبه اللعب كلاعب وسط دفاعي. رغم ما حدث في المباراة، فهو جاهز للعب في هذا المركز أو كقلب دفاع”.

وفي ختام حديثه، شدد فليك على أهمية العناية باللاعبين قائلًا: “أعتقد أن الاتحاد الأوروبي والفيفا يجب أن يهتما بجدول المباريات. جميعنا نحب كرة القدم، لكن لضمان جودة أفضل يجب تقليل عدد المباريات”.

وعن خطأ شتيجن في مباراة موناكو، علق فليك قائلًا: “الأخطاء جزء من اللعبة، والأهم هو التعلم منها. بالنسبة لي، انتهى الأمر وعلينا التركيز على المباراة القادمة”.