نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم السبت الموافق 21 يونيو الجاري، مواجهة قوية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنادي مانشستر يونايتد؛ مع نظيره فريق كريستال بالاس، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مانشستر يونايتد مع نظيره كريستال بالاس، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد، المركز العاشر بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد كريستال بالاس في المركز السادس عشر برصيد نقطتين.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي هذا الإقتراح داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.