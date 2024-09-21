نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أستون فيلا ضد ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا، في مباراة قوية أمام نظيره فريق وولفرهامبتون، مساء اليوم السبت الموافق 21 سبتمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

موعد مباراة أستون فيلا ضد ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة أستون فيلا ضد وولفرهامبتون مساء اليوم السبت، 21 سبتمبر 2024، على ملعب فيلا بارك، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة أستون فيلا ضد إيفرتون مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما سيتم بث مباراة مانشستر يونايتد ضد ولفرهامبتون عبر قناة beIN Sports 1HD..