نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مباراة يوفنتوس ضد نابولي في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي كرة القدم الإيطالية عن موعد مباراة يوفنتوس ونابولي وذلك ضمن منافسات الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

موعد مباراة يوفنتوس ونابولي في الدوري الإيطالي

من المقرر أن تقام مباراة يوفنتوس ونابولي يوم السبت 21 سبتمبر 2024 على ملعب أليانز ستاديوم معقل يوفنتوس وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وستبث أحداث مباراة يوفنتوس ونابولي عبر شبكة قنوات AD SPORTS PREMIUM 1 وسيقوم حازم عبد السلام بالتعليق على أحداث اللقاء.

تعادل يوفنتوس مع إمبولي سلبيا في الجولة الرابعة من الكالتشيو بينما فاز نابولي على كالياري برباعية نظيفة في نفس الجولة.

يحتل يوفنتوس المركز السادس برصيد 8 نقاط في جدول الدوري الإيطالي بينما يحتل نابولي المركز الثالث برصيد 9 نقاط.

موقف يوفنتوس ونابولي في الدوري الإيطالي

احتل يوفنتوس المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي برصيد 71 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 19 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسر 5 مباريات.

في حين احتل نابولي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي برصيد 53 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 13 مباراة وتعادل في 14 مباريات وخسر 11 مباراة.

ومن المقرر أن يخوض يوفنتوس المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: دي جريجوريو.

خط الدفاع: كالولو - جاتي - بريمير - كامبياسو.

خط الوسط: لوكاتيلي - ماكيني - كوبماينرز.

خط الهجوم: نيكو جونزاليس - فلاهوفيتش - يالدز.