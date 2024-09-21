نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت حول العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ينتظر متابعي وعشاق كرة القدم مباريات مختلفة في الدوريات الخمس الكبرى، إضافة لمسابقة دوري أبطال إفريقيا وبطولة الكونفدرالية.

وعن أبرز المباريات تأتي في مواجهة الأهلي أمام جورماهيا الكيني والتي يتسلم فيها المارد الأحمر درع الدوري، إضافة لمنافسات قوية في الدوري الإنجليزي.

ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات السبت الممتاز حول العالم وقنواتها الناقلة.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

وست هام X تشيلسي – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

أستون فيلا X وولفرهامبتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 6

فولهام X نيوكاسل يونايتد – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2

ليستر سيتي X إيفرتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2

ليفربول X بورنموث – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1

ساوثهامتون X إبسويتش تاون – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 3

توتنهام X برينتفورد – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1

كريستال بالاس X مانشستر يونايتد – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني

هايدنهايم X فرايبورج – الساعة 4:30 عصرا

يونيون برلين X هوفنهايم – الساعة 4:30 عصرا

فيردر بريمن X بايرن ميونخ – الساعة 4:30 عصرا

بوخوم X هولشتاين كيل – الساعة 4:30 عصرا

آينتراخت فرانكفورت X بوروسيا مونشنجلادباخ – 7:30 مساء

وتنقل مسابقات الدوري الألماني عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري في مصر والشرق الأوسط.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

ليل X ستراسبورج – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 4

رين X لانس – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 6

ستاد ريمس X باريس سان جيرمان – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري الاسباني

لوليد X ريال سوسييداد – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

أوساسونا X لاس بالماس – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

فالنسيا X جيرونا – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ريال مدريد X إسبانيول – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

فينيزيا X جنوى – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD

يوفنتوس X نابولي – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD

ليتشي X بارما – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD



مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا

مازيمبي X ريد أروز – الساعة 6 مساء

بيترو أتلتيكو X مانيما انيون – الساعة 6 مساء

اورلاندو بيراتس X جوانينج جالاكسي – الساعة 6 مساء

يانج أفريكانز X إثيوبيا بنك – الساعة 6 مساء

صن داونز X مبابان سوالوز – الساعة 7 مساء

الأهلي X جورماهيا – الساعة 7 مساء

بيراميدز X آرمى باتريوريتيك – الساعة 9 مساء

الترجي X ديكيداها أف سي – الساعة 10 مساء

مولودية الجزائر X الاتحاد المنستيري – الساعة 10 مساء

الرجاء X إف سي سامارتكس – الساعة 10 مساء



تنقل المواجهات عبر مجموعة بي ان سبورتس، عدى مواجهة الأهلي أمام جورماهيا الكيني والتي تنقل عبر قناة أون تايم سبورتس.

مواعيد بطولة الكونفدرالية

سيخوخون يونايتد X بروجريسو دو لوندا – الساعة 7 مساء

القسنطيني X نسواترمان – الساعة 8 مساء

الصفاقسي X روكينزو – الساعة 8:30 مساء