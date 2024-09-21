الصحة تعلن استعداداتها للتأمين الطبي للمنشآت التعليمية تزامنًا مع بدء العام الدراسي...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 سبتمبر 2024 09:31 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، استعداداتها للتأمين الطبي للمنشآت التعليمية، تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد، لتوفير بيئة تعليمية آمنة، حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب، والقائمين على العملية التعليمية، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، تطوير منظومة الفحص الطبي الدوري الشامل، وميكنة تسجيل بيانات الفحص لتحسين وتعزيز صحة الطلاب داخل المنشآت التعليمية، وفقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

ولفت الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، إلى أن خطة الفحص الطبي للسن المدرسي داخل المنشآت التعليمية، تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للطلاب والقائمين على العملية التعليمية، مؤكدًا على التنسيق التام بين مديريات الشئون الصحية، ومديريات التربية والتعليم بجميع محافظات الجمهورية.

وأشار «قنديل» إلى توفير خدمات الفحص الطبي الإكلينيكي والقياسات الجسمانية وفحص الأسنان، ووحدة الإبصار، داخل المدارس، فضلاً عن الكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية (السمنة –النحافة – التقزم) لوضع خريطة صحية للفئات المستهدفة وتحديد أولويات التدخل.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة، إلى

تدريب 2129 من الفرق الطبية، التي ستقوم بإجراء الفحص الطبي لأكثر من 2 مليون و460 ألف طالب وطالبة، مشيرة إلى إعداد دليل عمل قياسي للفحص الطبي، وتكليف منسق طبي بكل وحدة صحية، مسئول عن متابعة أعمال الفحص والمستهدف.

وتابعت «خضر» أنه تم التأكيد على توفير غرف العزل وتكثيف المرور والإشراف على البيئة المدرسية -داخليًا وخارجيًا- لضمان توافر بيئة صحية آمنة وتطبيق إجراءات مكافحة العدوى داخل المنشآت التعليمية، ومراقبة التهوية الجيدة بالفصول، ومتابعة أخذ عينة المياه والتأكد من مطابقتها للمواصفات، فضلاً عن إعداد دليل للرسائل التوعوية التثقيفية لمقدمي الخدمة لتوحيد الرسالة التي تتلائم مع الفئات العمرية المستهدفة.