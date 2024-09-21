المخرج عمر عبد العزيز: يجب النظر للسينما بشكل ثقافي وليس تجاريًا.. فيديو

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث المخرج عمر عبد العزيز عن الأزمات التي تواجه صناعة السينما في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن إنتاج الأفلام في السبعينات والثمانينات كان يتخطى الـ 120 فيلمًا في العام.

وأوضح عمر عبد العزيز، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، أن الإنتاج السينمائي يواجه صعوبات عن الماضي، قائلًا: «أوقات السبعينات كنا بننتج 120 فيلم في السنة، أما الآن بننتج 22 فيلم في السنة وهذا قليل على مصر، وده طبيعي بعد الثورة بيحصل ركود وإنما السينما هترجع تاني بالتأكيد».

وأشار عمر عبد العزيز، إلى أن الخريطة السينمائية من حولنا تستفز صناع السينما، مؤكدًا على أنه سعيد بالطفرة التي شهدتها السينما السودانية، على الرغم من أنها بدأت منذ 10 سنوات، مشيدًا بفيلم «جوليا»، كما أن السينما الأردنية تصنع أفلام جميلة جدًا، ويجب أن ننظر للسينما بشكل ثقافي وليس تجاريًا.

وطالب المخرج عمرو عبد العزيز، من الرقابة على المصنفات الفنية، أن تخفف من قيودها على المنتجين حتى يستطيعوا إنتاج المزيد من الأفلام.