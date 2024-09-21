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أحمد جودة - القاهرة - "التفاصيل الكاملة لحقيقة تلوث مياه الشرب بأسوان ونقل حالات التسمم للمستشفيات"

في الآونة الأخيرة، تصاعدت حالة من القلق بين أهالي محافظة أسوان إثر انتشار شائعات حول تلوث مياه الشرب وظهور حالات تسمم جماعي.

وبينما لجأ بعض السكان إلى استخدام المياه المعدنية خوفًا من تلوث المياه، خرجت التصريحات الرسمية لتفنيد هذه المزاعم، مؤكدة أن الوضع الصحي مستقر وأن كافة التحاليل أكدت سلامة مياه الشرب.

حقيقة تلوث مياه الشرب بأسوان

شهدت محافظة أسوان حالة من القلق بين المواطنين خلال الأيام الماضية، بعد تداول شائعة حول تلوث مياه الشرب، والتي تزامنت مع نقل عشرات الحالات إلى المستشفيات بسبب أعراض تسمم غذائي.

التفاصيل الكاملة لحقيقة تلوث مياه الشرب بأسوان ونقل حالات التسمم للمستشفيات

أثارت هذه الشائعات مخاوف الأهالي الذين اتجهوا إلى استخدام المياه المعدنية في بعض المناطق.

الواقعة بدأت في الخامس عشر من سبتمبر، حينما احتفل أهالي أسوان بالمولد النبوي الشريف، ومع انتهاء الاحتفالات ظهرت أعراض تسمم غذائي على عدد من أهالي قرية وادي العرب في مركز نصر النوبة، حيث تم نقل 124 شخصًا إلى المستشفى بسبب أعراض نزلات معوية نتيجة تناول أطعمة ملوثة.

في اليوم التالي، انتشرت شائعة تربط بين هذه الحالات وتلوث مياه الشرب، مدعية وفاة إحدى الحالات وتخصيص مستشفى كامل لاستقبال المصابين.

لكن المسؤولين في المحافظة، بما في ذلك شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الصحة، نفوا بشكل قاطع صحة هذه الشائعات.

وأكدت الجهات الرسمية أن المياه تخضع لتحليلات دورية ولم تُظهر أي مؤشرات على وجود تلوث. كما أوضح وكيل وزارة الصحة بأسوان، الدكتور محمد سعيد، أن الحالات التي تم حجزها في المستشفيات كانت نتيجة فيروسات موسمية أو تناول أطعمة ملوثة، وليس بسبب تلوث مياه الشرب.

موقف الجهات المعنية

الجهات المعنية ناشدت المواطنين تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن الوضع الصحي تحت السيطرة ولا يوجد ما يستدعي القلق بشأن مياه الشرب في المحافظة.

نفي قاطع للشائعات وتأكيد على سلامة مياه الشرب الوجهات الرسمية ترد

في إطار جهود التوعية والتوضيح، أصدرت محافظة أسوان بيانًا رسميًا تنفي فيه ما تم تداوله حول تخصيص مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة الجديدة لاستقبال حالات تسمم.

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية أن الحديث عن تخصيص دور كامل في المستشفى غير صحيح، حيث أن الطابق الرابع الذي أثيرت حوله الشائعات كان قد تم إخلاؤه مسبقًا لزيادة عدد الأسرة المتاحة، ولم يكن مرتبطًا بأية حالات تسمم.

كما أوضحت الهيئة أن الحالة التي تم الترويج لوفاتها بسبب التسمم، تعود لسيدة تدعى خديجة.ع.ف، وهي كانت تعاني من مشاكل صحية مزمنة تشمل ارتفاعًا حادًا في ضغط الدم وقصورًا في عضلة التنفس، ولا علاقة لوفاتها بالتسمم المائي أو الغذائي.

في هذا السياق، دعت الجهات الرسمية المواطنين إلى الحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة، وعدم الانجراف وراء الأخبار غير المؤكدة التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، مشددة على أن مستشفيات المحافظة مستمرة في تقديم خدماتها الصحية بشكل طبيعي وكامل.

ختامًا، فإن السلطات الصحية في أسوان أكدت مجددًا أن الوضع الصحي مستقر، ولا توجد حالات تسمم جماعي نتيجة تلوث المياه، مشيرة إلى أن التحاليل الدورية تُثبت خلو مياه الشرب من أي ملوثات.