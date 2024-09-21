نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يبدأ صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 للعاملين بالدولة يوم الأحد 22 سبتمبر 2024.
ستتوافر المستحقات في ماكينات الصراف الآلي وفقًا للمواعيد المحددة لكل جهة إدارية.
أماكن صرف المرتبات
يمكن صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 من عدة أماكن، تشمل:
- فروع البنوك
- فروع البريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية
- ماكينات الصرف الآلي (ATM)
جدول مرتبات شهر سبتمبر 2024
- الدرجة الوظيفية الممتازة: 12،200 جنيه
- الدرجة العليا: 10،200 جنيه
- درجة المدير العام: 9،200 جنيه
- الدرجة الأولى: 8،200 جنيه
- الدرجة الثانية: 8،000 جنيه
- الدرجة الثالثة: 7،500 جنيه
- الدرجة الرابعة: 7،000 جنيه
- الدرجة الخامسة: 6،500 جنيه
- الدرجة السادسة: 6،000 جنيه
الاستعلام عن المرتبات
يمكن الاستعلام عن جميع تفاصيل المرتبات ومواعيد الصرف عبر الرابط الرسمي لوزارة المالية: https://mof.gov.eg/ar/login.