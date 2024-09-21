تعرف على تفاصيل حفل جورج وسوف في سوريا

القاهرة - محمد ابراهيم - يحيى النجم جورج وسوف حفلًا غنائيًا في دمشق بسوريا، اليوم، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

آخر أعمال جورج وسوف



وطرح مؤخرًا سلطان الطرب جورج وسوف أحدث أغانيه باللهجة المصرية بعنوان "نجم عالي" على موقع "يوتيوب"، والأغنية من ألحان محمد يحيى وكلمات ملاك عادل والتوزيع لـ زيزو فاروق، وهي الأغنية التي تم تصويرها كليب وتظهر فيها ديمة قندلفت.

كلمات أغنية نجم عالي

عشان مش شبهكم بشد انتباهكم آه

عشان قلبي طيب بتستغربوني

مالكمش غالي وأنا نجم عالي

ما ينفعش أصلًا في يوم تعرفوني

هو الكذاب هيعيش مع غير الكذاب زيه

ولا الخاين هيعيش مع غير الخاين زيه

هو الكذاب هيعيش مع غير الكذاب زيه

ولا الخاين هيعيش مع غير الخاين زيه

يا اللي إنتم دخلتوا حياتي غلط أخرجوا منها

واللي زيكم بحمد ربنا إن أنا مش زيه

واللي زيكم بحمد ربنا إن أنا مش زيه

أنا تعبت منكم ومش هبقى منكم

وده عشان قلوبكم ما فيش فيها خير

أنا ما أنفعش ليكم ولا هليق عليكم

من إمتى الصغير بيليق ع الكبير

هو الكذاب هيعيش مع غير الكذاب زيه

ولا الخاين هيعيش مع غير الخاين زيه

هو الكذاب هيعيش مع غير الكذاب زيه

(ولا الخاين (يا خاين) هيعيش مع غير الخاين زيه