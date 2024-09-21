مدبولى: تصدير أدوية بمليار دولار العام الماضي ونتوقع الارتفاع لـ1.5 مليار العام الحالي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 21 سبتمبر 2024 02:34 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، أن أزمة نقص الأدوية فى طريقها للزوال، موضحا أن هناك 133 مليون عبوة دواء أنتجت من أغسطس الماضى لتغطية احتياجات السوق المحلى ، مؤكدا أن هيئة الدواء مستقلة وتتبع المعايير العالمية ومنظمة الصحة العالمية.

وأوضح انه زار عدد من مصانع الأدوية بمدينة السادس من أكتوبر ، مؤكدا أن صناعة الدواء فى مصر تاريخية وعملاقة وتم إنشاء 15 مصنعا جديدا خلال الثلاث السنوات الماضية وهناك 120 مصنعا متواجدا للتجميل.