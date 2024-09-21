بداية جديدة لبناء الإنسان.. فحص 475 من كبار السن وذوي الهمم بمنازلهم في الشرقية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 21 سبتمبر 2024 02:34 مساءً - تواصل الفرق الطبية المتحركة بمختلف الوحدات الصحية بمحافظة الشرقية، انتشارها المكثف بجميع أنحاء المحافظة، لتقديم الخدمات الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بمنازلهم بالمناطق النائية والتوابع والكفور والعزب، حيث تم تنفيذ 475 زيارة منزلية منها 76 زيارة لذوي الهمم، وتم إحالة عدد 17 حالة منهم للمستشفيات التابعة للمديرية لإجراء فحوصات طبية أخرى متقدمة، وذلك من خلال طبيب كل وحدة والتمريض بها والذين قاموا بالتوجه لمنازل المواطنين بالقرى والنجوع لتوقيع الكشف الطبي العام على كبار السن وذوي الهمم، وإجراء كافة الفحوصات الطبية، وقياس ضغط الدم ونسبة السكر في الدم لهم، وذلك ضمن خطة مديرية الشئون الصحية بالشرقية، بهدف توصيل الخدمة للمواطنين بالأماكن النائية وذات الطبيعة الخاصة، وتسهيلاً على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الأمراض المزمنة، من مشقة الانتقال لمنافذ تقديم الخدمة الطبية، وخاصة أيام الجمع والعطلات الرسمية.

ويأتي ذلك في إطار رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، ومبادرة كبار السن، وبإشراف الدكتور فادي جلال مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة برلنتي عبدالحميد مدير إدارة الرعاية الأساسية، والدكتورة مريم محمود منسقة المبادرات الرئاسية، والدكتور يوسف عامر منسق مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان بالمديرية.