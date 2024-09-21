ريم البارودي تعتذر عن مسلسل "جوما"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الفنانة ريم البارودي اعتذارها عن مسلسل “ جوما” وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع إنستجرام دون الكشف السبب.

قالت ريم البارودي:' تم انسحابي واعتذاري من مسلسل “ جوما”.

ومن المقرر أن تجسد ريم البارودي ضمن الأحداث سوف تظهر في دور ابنة ميرفت أمين، وتمر حياتهما بالعديد من الأزمات، ومع تتابع الأحداث يقعا في العديد من المشكلات، ويعرض العمل في 15 حلقة

مسلسل جوما بطولة ميرفت أمين، محمود عبد المغني، فراس سعيد، محمد مهران وآخرين، وتأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي، ومن المفترض أن تعلن الشركة المنتجة عن بداية التصوير خلال أيام

والجدير بالذكر أن آخر أعمال ريم البارودي حدوتة بنات السباعي، من مسلسل حد فاصل وكان من تأليف محمد إبراهيم وإخراج تامر حمزة، كما عُرض لها مؤخرًا مسلسل نقل عام، بطولة محمود حميدة وكان من تأليف وليد خيري وإخراج عادل أديب وشارك في العمل كل من دينا، سميحة أيوب، محمد محمود عبدالعزيز