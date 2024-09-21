أيتن عامر تتحدث عن علاقتها بطليقها

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة أيتن عامر تفاصيل العلاقة بينها وبين طليقها مدير التصوير محمد عز العرب من خلال تصريحات تليفزيونية مشيرة إلى أنه على علاقة دائمة بأولاده.

وقالت أيتن عامر:'هو موجود دايما وبيكلمهم على طول أنا وهو شاركنا بعض نجاحات كتيرة وعندنا مشروع عمرنا ما هنقدر نفشكله وهو ولادنا"

شن عز العرب، طليق أيتن عامر، هجومًا حادًا عليها عبر صفحته على إنستجرام، حيث كتب: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي كان سبب في أذى أولادي ومانعهم من أبوهم وجدهم وجدتهم وكل عائلتهم، ربنا موجود وإن شاء الله هشوف فيكم عجائب قدره وعقابه يا منافقين".

حققت آيتن عامر نجاحًا كبيرًا من خلال أغنيتها الأخيرة "مثيرة للجدل" على موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. قدمت الأغنية بطريقة الفيديو كليب، وتلقت الفتاة في الأغنية درسًا قاسيًا في النجومية والتريندات والحياة. الأغنية من كلمات أحمد علاء الدين، ألحان نورهان البغدادي، ميكس وماستر زووم، والكليب من إخراج محمد حسن أوكا، وتم تصويره في دبي.