تعرف على أبرز تصريحات أشرف عبد الباقي بـ برنامج Sold Out



القاهرة - محمد ابراهيم -

نجح الفنان أشرف عبد الباقي في خطف الأنظار أثناء حلوله ضيفا على برنامج Sold Out الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد عبر قناة CBC، إذ تحدث عن محطات بارزة في حياته ومسيرته الفنية، وعن شغفه الكبير بالمسرح والسينما.

وتحدث أشرف عبد الباقي عن بداياته الفنية، مؤكدا أن المسرح كان بوابته الأولى للدخول إلى عالم الفن، وقد قدم العديد من المسرحيات التي ساعدته على بناء اسمه، كما كشف أن أول ظهور له في السينما كان من خلال دور صغير في فيلم سمك لبن تمر هندي مع النجم محمود عبد العزيز، مشيرا إلى أن هذا الدور كان له الفضل في فتح الباب أمامه للمشاركة في مزيد من الأعمال السينمائية.

وقال: "حبيت المسرح والسينما من وأنا صغير، وتعلمت الأساسيات من والدي، الذي كان يهتم بكل تفاصيل عملي".

أشرف عبد الباقي يكشف عن غيابه عن السينما خلال الفترة الأخيرة

وأضاف عبد الباقي أن السبب الرئيسي كان انشغاله بمسرح مصر، الذي استمر لمدة 7 سنوات".

وتابع: "كان من الصعب جدا التفرغ لأي عمل آخر بسبب التزامي بمسرح مصر، حتى أنني قدمت مسلسل عائلة زيزو في فترة قصيرة توقفت فيها عروض المسرح، كما أضاف أنه لم يتلق عروضا مغرية للعودة إلى السينما خلال تلك الفترة".

آخر أعمال أشرف عبد الباقي المسرحية



والجدير بالذكر آخر أعمال أشرف عبد الباقي مسرحية البنك سرقوه، والتي تدور أحداثها في إطار كوميدي حول هروب مجرم خطير من السجن للتخطيط لسرقة أحد الأحجار الكريمة من البنك، يلعب عبد الباقي دور مدير البنك، ويشاركه البطولة سليمان عيد وكريم محمود عبد العزيز.

