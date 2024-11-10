نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد شوبير يرد على منتقدي نجله مصطفى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد الإعلامي أحمد شوبير بمستوى أداء نجله مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، معلقًا على الانتقادات التي طالته في الفترة الماضية بسبب كونه ابن أحمد شوبير.

وخلال برنامجه "حارس الأهلي" على قناة الأهلي، قال شوبير: "هذه المرة لن أكون خجولًا وأنا أقدم مصطفى. هذا الشاب تعرض للكثير من الانتقادات ليس بسبب مستواه، بل بسبب علاقته بي".

وأضاف: "لكنه في تحديات قوية خلال بطولة الدوري وكأس مصر، ساهم في فوز الفريق بها، بالإضافة إلى الحفاظ على شباكه نظيفة في تسع مباريات متتالية في دوري أبطال إفريقيا، حيث توج بالبطولة وكان له دور بارز مع زملائه".

وأردف: "أعتقد أن مصطفى قد رد على جميع المشككين ليس بالكلمات، بل بالأفعال، وفي النهاية، استحق عن جدارة لقب أفضل حارس مرمى في مصر للموسم الماضي في أحد الاحتفالات".