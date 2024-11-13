نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد جادالله: إدارة الأهلي عليها التحرك مبكرًا لتدعيم الفريق في يناير.. وهذه نصيحتي لـ السولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد خالد جادالله نجم النادي الأهلي السابق، أن الأفضل لإدارة النادي الأهلي دعم صفوف الفريق بقوة خلال شهر يناير استعدادًا لمونديال الأندية 2025، مشددًا على ضرورة الاستعداد بقوة للوصول لأدوار متقدمة، خصوصا أن الطموحات ستكون كبيرة للجماهير والإدارة، لذلك لا بد من دعم الفريق مبكرا بدءا من شهر يناير المقبل.

ماذا قال خالد جاد الله عن صفقات الأهلي وعمرو السولية؟

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "هناك مكافآت مالية كبيرة في مونديال الأندية، وبالتالي يجب الاستعداد لها جيدًا، وهي بطولة تحتاج فكر احترافي وتركيز شديد، مختلف تمامًا عن التفكير في بطولة الدوري أو باقي البطولات التي شارك فيها الاهلي مؤخرا".

وزاد: "هناك لاعبين لم تعد تلعب بصفة مستمرة مع الأهلي، وبالتالي هناك تفكير منطقي بإمكانية خروج لاعبين أجانب مثل تاو ورضا سليم، ولكن لا بد من جلب أفضل منهم، لأن الأهلي سوف يلعب مباريات على أعلى مستوى".

وأكد: "الأهلي يحتاج لضم مهاجم وجناح مميز، بالإضافة لضم مدافع آخر في ظل كثرة الإصابات مؤخرًا، ولا بد أن يكون هناك 4 لاعبين جاهزين دائمًا للمشاركة في الخط الخلفي، وأتمنى أن يكون الثلاثي اجنبي".

ووجه خالد جاد الله نصيحة خاصة لـ عمرو السولية لاعب النادي الأهلي، وقال: "أرى أن عمرو السولية لو لعب في مركز المساك سيكون له دور كبير مع الأهلي لما يتميز به من سرعة وطول ورؤية مختلفة، وقادر على بناء الهجمة، وإذا لعب السولية في قلب الدفاع سيبدع في هذا المركز، وواثق في ذلك مليون% أنه سيتألق مع الأهلي وسيكمل على الأقل 3 سنوات آخرى في الملاعب".

وختم: "محمد شريف وحمدي فتحي إضافة كبيرة، لكن أتمنى أن يضم الأهلي رأس حربة افريقي قوي مع وسام أبوعلي، ولكن تكون المواصفات مختلفة عن الموجودين في الفريق، ولا يوجد لاعب في الدوري يحقق الإضافة للأحمر، الأهلي يحتاج للاعب جسمانيا قوي، ويجيد اللعب بكلتا القدمين والرأس، ويكون طريقة لعبه مختلفة عن وسام أبوعلي".