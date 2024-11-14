نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يزف نبأ سارا لجماهير الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد الإعلامي أحمد شوبير بخبر مفرح لجماهير النادي الأهلي حول موعد عودة المغربي أشرف داري للمشاركة مع الفريق.

وأوضح شوبير خلال تصريحاته على قناة الأهلي أن داري يستجيب بشكل جيد لبرنامج العلاج، ومن المتوقع أن يكون جاهزًا للعودة إلى التدريبات الجماعية في 25 نوفمبر.

ويغيب داري عن الأهلي منذ تعرضه لإصابة متكررة في الكاحل أثناء مشاركته مع منتخب المغرب في سبتمبر الماضي، مما عرقل انطلاقته مع الفريق الأحمر.

