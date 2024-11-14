طقس الجمعة.. مائل للبرودة ليلا وشبورة كثيفة صباحا والصغرى بالقاهرة 17 درجة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 14 نوفمبر 2024 03:32 مساءً - تتوقع هيئه الارصاد الجويه غدا الجمعة 15 نوفمبر 2024، طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر، معتدل نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة تنبؤات الجويه والإنذار المبكر بمخاطر الطقس، إلى أنه من المتوقع غدا تأثر البلاد بشبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتشير توقعات حالة الطقس غدا إلى درجات الحراره المتوقعة الجمعة: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 28 درجة، والصغرى 14، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 15.