بروتوكول تعاون بين جامعة الأزهر ومعهد بحوث الإلكترونيات لتدريب الطلاب ودعم أنشطة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 14 نوفمبر 2024 03:32 مساءً - في إطار رؤية جامعة الأزهر وبتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، نحو تدريب وتأهيل الطلاب؛ تنفيذًا لأهداف التنمية المستدامة وتحقيق روية مصر 2030 في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وتنفيذًا للخطة الإستراتيجية التي تتبناها جامعة الأزهر للارتقاء بمنظومة البحث العلمي التطبيقي وجودة العملية التعليمية والعمل على تطبيق المفهوم الشامل للجامعة الريادية في نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال من خلال الانفتاح على جميع مؤسسات التعليم العالي والمراكز والمعاهد البحثية في تنفيذ المبادرات والمشروعات التي لها أكبر الأثر على رفع التصنيف العالمي للجامعة ولمصر في عديد من المجالات؛ وقع فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، بروتوكول تعاون بين جامعة الأزهر ومعهد بحوث الإلكترونيات برئاسةالدكتورة شيرين محمد عبد القادر محرم، رئيس المعهد، بحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فكري، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، والدكتور محمد جلال فرغلي، عميد كلية الهندسة بقنا مستشار رئيس الجامعة للابتكار وريادة الأعمال منسق عام البروتوكول، والأستاذ أسامة الدقن مدير عام العلاقات العلمية والثقافية بالجامعة.

وأوضح الدكتور محمد جلال، عميد كلية الهندسة جامعة الأزهر بقنا منسق البروتوكول، أوضح أن الهدف من التعاون بين جامعة الأزهر ومعهد بحوث الإلكترونيات هو خلق بيئة محفزة للبحث العلمي التطبيقي ودعم أنشطة الابتكار وريادة الأعمال من خلال التعاون بين كليات الجامعة ومركز الابتكار وريادة الأعمال وحاضنات الأعمال التكنولوجية رواق والمراكز البحثية ذات الصلة بالجامعة ومعهد بحوث الإلكترونيات؛ بهدف تبادل الأفكار وتطوير حلول مبتكرة؛ لإثراء المخرج البحثي وتسريع وتيرة الإبداع والابتكار؛ لتلبية احتياجات مختلف قطاعات الدولة، وتنفيذ وتطوير مشروعات بحثية تطبيقية مشتركة، وكذلك تقديم الخدمات التدريبية لطلاب جامعة الأزهر من كليات: الهندسة، والعلوم، والهندسة الزراعية في مجال تخصصات المعهد، وتوفير المساعدات اللازمة لطلاب الجامعة؛ للوصول إلى منتج أولى من مشروعات التخرج التي يقومون بتنفيذها خلال دراستهم، بجانب مساعدة الطلاب أصحاب المشروعات ذات المخرج التطبيقي والقابلة للتسويق لإنشاء شركات ناشئة من خلال الدعم المقدم من حاضنات الأعمال بمدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات التابعة للمعهد.

وأشار فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، إلى سعي الجامعة الدائم للتعاون مع جميع الجهات في كل ما هو ذو عائد ومردود على طلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة الأزهر، وأن التعاون المشترك مع معهد بحوث الإلكترونيات يمثل خطوة بالغة الأهمية في مواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة.

وتطلع فضيلة رئيس الجامعة إلى مزيد من الخدمات العلمية التي سيقوم المعهد بتقديمها لأبناء الجامعة، مشيرا إلى ضرورة أن يتم تنفيذ أنشطة البروتوكول على المناطق الجغرافية المختلفة التي تنتشر بها الجامعة.

وأعربت الدكتور شيرين عبد القادر محرم عن سعادتها البالغة بتوقيع البروتوكول مع جامعة الأزهر التي تعد من أقدم وأعرق الجامعات في العالم والتي تتمتع بمكانة عظيمة في قلوب المسلمين في العالم، وتلعب دورًا مهمًّا في نشر العلم والثقافة والمعرفة وتخرج أجيال من العلماء والفقهاء على مستوى العالم.

وأشارت رئيس معهد بحوث الإلكترونيات إلى أن البروتوكول يعتبر خطوة استراتيجية نحو تحقيق تقدم علمي وبحثي تطبيقي مشترك ويفتح آفاقا واسعة للتعاون بين المعهد والجامعة، كما أنه يأتي استنادًا إلى رؤية مشتركة بين الطرفين لتعزيز الابتكار وتطوير القدرات والمهارات في مجالات الإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والطاقة ودعم أنشطة ريادة الأعمال من خلال الحاضنات التكنولوجية لدى الطرفين.

وأوضحت أن معامل المعهد دائماً مفتوحة لاستقبال طلاب جامعة الأزهر وتقديم المساعدات اللازمة لهم.

وتقدمت بدعوة رئيس الجامعة ووفد من الأساتذة وهيئة التدريس بالجامعة بزيارة المعهد للاطلاع على الإمكانات الهائلة الموجودة والتي تسهم في تعظيم أهداف البروتوكول.

وخلال توقيع البروتوكول تم الاتفاق على تنفيذ عدد 5 منح تدريبية مجانية مقدمة من معهد بحوث الإلكترونيات لطلاب جامعة الأزهر يتم ترشيحهم من قبل الجامعة في مجالات النانو تكنولوجي وتصميم الدوائر الإلكترونية.

وعلى هامش توقيع البروتوكول أهدى الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، درع الجامعة للدكتورة شيرين محرم، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات؛ تقديرا لجهودها المخلصة في التعاون مع جامعة الأزهر.