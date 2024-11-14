الرياضة

الأهلي يكشف حقيقة تجديد المفاوضات مع بن رمضان

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يكشف حقيقة تجديد المفاوضات مع بن رمضان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن حقيقة التفاوض مع التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب فريق فرينكفاروزي المجري، بهدف ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأوضح المصدر أن النادي لم يُعِد فتح باب التفاوض مع بن رمضان منذ إغلاقه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد فشل المفاوضات مع النادي المجري بشأن انتقال اللاعب.

وأكد المصدر أن تدعيم خط الوسط ليس من أولويات الأهلي في الفترة الحالية، حيث أن الجهاز الفني يركز على تدعيم مركز رأس الحربة والجناح قبل أي مركز آخر.

ومن المنتظر أن يعود السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، إلى القاهرة خلال الساعات القادمة، بعد قضاء إجازته في بلاده عقب توقف الدوري بسبب الأجندة الدولية.

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا