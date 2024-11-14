نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يكشف حقيقة تجديد المفاوضات مع بن رمضان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن حقيقة التفاوض مع التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب فريق فرينكفاروزي المجري، بهدف ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأوضح المصدر أن النادي لم يُعِد فتح باب التفاوض مع بن رمضان منذ إغلاقه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد فشل المفاوضات مع النادي المجري بشأن انتقال اللاعب.

وأكد المصدر أن تدعيم خط الوسط ليس من أولويات الأهلي في الفترة الحالية، حيث أن الجهاز الفني يركز على تدعيم مركز رأس الحربة والجناح قبل أي مركز آخر.

ومن المنتظر أن يعود السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، إلى القاهرة خلال الساعات القادمة، بعد قضاء إجازته في بلاده عقب توقف الدوري بسبب الأجندة الدولية.