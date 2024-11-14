نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كهربا يطلب مساندة الأهلي لحل أزمة باقى مستحقات الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد الإعلامي محمد الليثي، على طلب محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من إدارة النادي مساندته في أزمته الأخيرة بشأن سداد الجزء المُتبقي من غرامة الزمالك ضده والذي يبلغ 6 مليون و500 ألف جنيه.



وقال محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7 " كهربا تحدث مع مسئولين في النادي خلال الساعات الماضية من أجل مساعدته مرة أخرى بشأن سداد الجزء الأخير من غرامة الزمالك".



وتابع: "يأتي ذلك عن طريق حملة إعلانية لأحد رُعاة النادي أو صرف جزء من مستحقاته عن الموسم المقبل "في شكل سُلفة" أو السماح له بالظهور الإعلامي في عدة قنوات".



وواصل: "ويرغب كهربا في تجميع مبلغ الـ6.5 مليون جنيه من أجل تسديد الغرامة حتى لا يتطور الأمر إلى حبس بعدما حرر الزمالك محضرًا خلال الساعات الماضية ضده في قسم مصر القديمة محل إقامة اللاعب ".



وكان الزمالك قد أعلن أواخر فبراير الماضي نهاية الأزمة بعد استلام الغرامة المستحقة ضد كهربا والتي تبلغ 2 مليون و476 ألف و389 دولار.



وتم تسديدها بالجنيه المصري لكن تبقّى مبلغ 6 مليون و500 ألف جنيه تم الإتفاق بين اللاعب والزمالك على تسديده بعد شهرين من تاريخ دفع الغرامة ووقع كهربا على شيك بهذا المبلغ.



وحينما جاء موعد صرف الشيك اكتشف مسئولو الزمالك أنه غير قابل للصرف وطلبوا من اللاعب أكثر من مرة تسديد المبلغ لكن دون استجابة من كهربا فقرروا تحرير محضر بالواقعة.