نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرصة أخيرة.. مارسيل كولر يحسم موقف كريم نيدفيد من الرحيل عن الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف كريم نيدفيد لاعب المارد الأحمر، من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء في الفترة القادمة.

كولر يحسم موقف كريم نيدفيد

وكشف الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" لجنة التخطيط بالنادي الأهلي قررت رحيل كريم نيدفيد نجم خط وسط الفريق، لعدم حاجة الفريق لخدماته".

وأضاف:" إدارة النادي الأهلي وافقت على رحيل كريم نيدفيد، بسبب تراجع مستواه في الفترة الأخيرة؛ بالإضافة إلى كثرة إصابته مع الفريق رغم تألقه مع نادي مودرن سبورت ".

واختتم:" مارسيل كولر أبلغ إدارة النادي الأهلي، أنه يرغب في إعطاء مهلة إلى كريم نيدفيد بالاستمرار داخل صفوف الفريق، حتى شهر يناير المقبل، حتى يعود إلى مستواه مرة أخرى ".

