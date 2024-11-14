نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| ميتيلاند كان كوبري لـ الأهلي؟.. إمام عاشور يكشف الحقيقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث إمام عاشور، نجم الأهلي الحالي، عن رحلته من ميتييلاند الدنماركي إلى الأهلي، كاشفًا تفاصيل قراره العودة إلى مصر.

إمام عاشور: لم أجد التقدير المناسب في الزمالك.. وشعرت بالاحترام والدعم مع الأهلي

وصرح إمام عبر قناة «الأهلي» بأنه لم يتمكن من التأقلم على الأجواء في الدنمارك، ومع تعرضه لإصابة قرر العودة إلى مصر للعلاج.

وأضاف عاشور: “ميتيلاند كان كوبري للانتقال إلى الأهلي؟ أقسم بالله لم يحدث”.

وتابع قائلًا أن وكيله أحمد يحيى أبلغه باهتمام مدير التعاقدات في الأهلي، أمير توفيق، الذي تواصل معه للاطمئنان عليه وعرض مساعدته.

عند عودته إلى مصر، حاول عاشور التواصل مع الزمالك للعودة، لكنه شعر بعدم الاهتمام من النادي، حيث استمر في استشفاء إصابته دون متابعة تذكر من المسؤولين.

وعندما طلب منهم العودة، رد عليه أحد المسؤولين بأن عليه تحمّل التكاليف لأنه لا توجد أموال كافية في النادي.

وأوضح عاشور أنه لم يجد التقدير المناسب في الزمالك، وعندما تلقى عرضًا من الأهلي شعر بالاحترام والدعم، ووافق على الانتقال، مؤكدًا أنه كان قرارًا سهلًا عندما رأى أن الأهلي يقدر موهبته ويرحب بوجوده.