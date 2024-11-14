الأهلي يقرر تجديد عقد نجمه لمدة 3 مواسم

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد الليثي، على قرار مسئولو النادي الأهلي بتجديد عقد طاهر محمد طاهر لاعب القلعة الحمراء، لمدة ثلاثة مواسم، بعد موافقة لجنة التخطيط للكرة ومارسيل كولر المدير الفني لا سيما وأن اللاعب يُقدم عروض جيدة هذا الموسم مع الفريق بشكل استحق معه الإنضمام للمنتخب الأول في معسكره الحالي.

الأهلي يجدد عقد طاهر لمدة 3 مواسم

قال محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7: "الأحمر يفكر في تجديد عقد طاهر لمدة ثلاثة مواسم مقبلة".

وتابع: " تجديد عقد طاهر محمد طاهر مقابل 12 مليون جنيه في الموسم الأول و13 في الموسم الثاني و14 في الموسم الثالث وسينتهي عقد اللاعب في صيف 2028".

وانتقل طاهر محمد طاهر للنادي الأهلي صيف 2020 قادمًا من صفوف المقاولون العرب لمدة خمسة مواسم.