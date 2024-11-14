نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يخضع لاعبيه لقياسات بدنية وطبية استعدادًا للمرحلة المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر عن خضوع جميع اللاعبين لقياسات بدنية وطبية شاملة بعد انتهاء الإجازة السنوية التي حصل عليها الفريق مؤخرًا، وذلك للاطمئنان على جاهزيتهم للمرحلة المقبلة بعد الفوز الأخير على زد في دوري NILE.

وسيتم إجراء قياسات وزن واختبارات بدنية مختلفة لجميع اللاعبين، في ظل غياب العناصر الدولية بسبب ارتباطهم بالأجندة الدولية.

كما شدد الجهاز الفني على فرض عقوبات مالية على اللاعبين الذين يتجاوزون في الحفاظ على وزنهم المثالي، حيث أن الزيادة في الوزن تعرضهم للإصابات.

يستأنف الفريق تدريباته غدًا الجمعة استعدادًا لملاقاة الاتحاد السكندري في الجولة الثالثة من دوري NILE، المقرر إقامتها يوم 22 من الشهر الجاري.