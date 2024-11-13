نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد جادالله: لا بد من التعامل مع إمام عاشور بشكل نفسي مختلف داخل الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد خالد جادالله نجم النادي الأهلي السابق، أنه يتمنى تخطى إمام عاشور لاعب الفريق الاحمر للأزمة الخاصة بالحكم الصادر ضده، مشيرًا إلى أن اللاعب لم يتعامل مع الموقف جيدًا، خصوصا أنه أصبح نجم كبير وله اسم داخل الرياضة المصرية.

ماذا قال خالد جادالله عن إمام عاشور؟

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "نتمنى آلا يتأثر إمام عاشور داخل الملعب بالحكم الصادر ضده، والمفترض أن نجوم الكرة المصرية عليهم الالتزام بالاخلاق داخل وخارج الملعب، وتصرف اللاعب في الأزمة من البداية كان متسرع".

وأضاف: "لا بد من التعامل مع إمام عاشور بشكل نفسي ورفع الروح المعنوية له، وأن يحاول الفصل تمامًا عن القضية داخل الملعب، ونتمنى إنتهاء الأزمة سريعا خلال الفترة القادمة، وما يحدث من حالة شماتة في مثل تلك الأمور أصبح أمر غريب، وكل الناس أصبحت تشمت والأمر يرجع للثقافة والبيئة، والسوشيال ميديا أصبحت تؤثر سلبيا في معظم المواقف".

وتابع: "المباراتين القادمتين لمنتخب مصر تحصيل حاصل، بعد حسم صعود الفراعنة لأمم إفريقيا، وحسام حسن يريد النزول بمعدل الاعمار ومنح لاعبين آخرين الفرصة للمشاركة في المباريات بعيدًا عن الضغوط، ومن الطبيعي استبعاد إمام عاشور مثلما تم استبعاد آخرين".

وأتم: "حسام حسن يريد منح لاعبين آخرين الفرصة للعب بعيدا عن ضغط المباريات بعد حسم ملف الصعود، وهو تفكير منطقي حاليا، ولذلك قام باستبعاد عدة عناصر اساسية".