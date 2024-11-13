الكويت تدين تصريحات وزير إسرائيلي في شأن «ضم الضفة»: حجر عثرة أمام...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 08:28 صباحاً - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت ورفضها للتصريحات التي أطلقها أحد الوزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي الداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وتوسيع المستوطنات فيها في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واعتداء سافر على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لافتة إلى أن هذه التصريحات «ستقف حجر عثرة أمام الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام واستقرار المنطقة والعالم».

وشددت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء، على أن تلك التصريحات الاستفزازية تزيد الأمر تعقيدا في المنطقة وتكرس سياسة القوة التي تستخدمها قوات الاحتلال الاسرائيلية في فرض أجندتها العنصرية.