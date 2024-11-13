قصور الثقافة تختتم فعالياتها بالغربية ضمن مبادرة "أنت الحياة"

القاهرة - محمد ابراهيم - اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، أمس الثلاثاء، فعالياتها الفنية بقرية دماط بمحافظة الغربية، والمقامة ضمن برامج وزارة الثقافة بمبادرة "أنت الحياة"، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة".





ورش فنية

شهد الختام تنفيذ باقة من الفعاليات والأنشطة الفنية، بداية بتفقد طلبة وطالبات مدرسة عمر بن الخطاب للتعليم الأساسي معرضا للكتب، ضم عددًا من إصدارات قصور الثقافة في عدد من المجالات الأدبية والفنية والثقافية، فيما شاركت مجموعة من الأطفال في ورشة فنية لتعليم أساسيات الرسم وكيفية عمل الظلال وتلوين العناصر، كما شاركت العديد من الطالبات بورشة فنية لتعليم صناعة الإكسسوار والحلي والحرف اليدوية، بمشاركة المدربات ابتسام قنديل، عبير حسن، وأمل جاد.



فرقة تنمية المواهب بمسرح 23 يوليو بالمحلة



هذا وتوافد أعداد كبيرة من طلبة وطالبات مدارس قرية دماط، وذلك لحضور العرض الفني الذي قدمته فرقة تنمية المواهب بمسرح 23 يوليو بالمحلة، والذي ضم عددا من الفقرات والرقصات الاستعراضية التي قدمتها المواهب بقيادة المدربة فريدة المصري، والمدرب عمر البدري، ومن إخراج الفنان عبد الرحمن سالم، ومن بينها: بوابة الحلواني، لما حبيبتي هتكبر، في الكتب قرينا، إيد لوحدها، أكتوبر، الشمس البرتقالي، وعاش.





الفعاليات قدمت بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، ومن خلال الإدارة العامة للشباب والعمال برئاسة أحمد يسري، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الغربية برئاسة وائل شاهين، وبحضور د. هند جلال، من مؤسسة "حياة كريمة"، ود.زينب سامي، منسق المبادرة بالمحافظة، والكاتبة سماح أبو بكر عزت، بجانب لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالغربية.

