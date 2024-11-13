مشيخة الأزهر تنعي الشقيقة الكبرى للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 08:29 صباحاً - نعى الأزهر الشريف، الحاجة سميحة محمد أحمد الطيب، الشقيقة الكبرى لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم الأربعاء، سائلين المولى- عز وجل- أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته.

يشار إلى أن الحاجة سميحة الطيب دخلت مستشفى الكرنك الدولى منذ أسبوعين، وتلقت الفحوصات الطبية داخلها، وقد زارها أشقاؤها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والشيخ محمد الطيب وباقي أفراد العائلة، ولكنها فارقت الحياة في الساعات الاولي من صباح اليوم، ويجرى التجهيز لدفنها في مدافن العائلة بمنطقة القرنة في غرب محافظة الأقصر.