نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. تعليق الأهلي على حبس إمام عاشور وقرار كولر.. تطورات إصابة زيزو وجوميز يتمسك ببقاء الجزيري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع " دوت الخليج الرياضي " بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا " ملخص أخبار الرياضة اليوم " جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

أول تعليق من الأهلي على حكم حبس إمام عاشور

علق مصدر مسؤول في النادي الأهلي على حكم حبس إمام عاشور لمدة 6 أشهر بتهمة الاعتداء على أحد أفراد الأمن في مشاجرة بمول الشيخ زايد، بعد قبول استئناف النيابة العامة ضد براءته.

وأوضح المصدر في تصريحات صحفية، أن النادي سيظل داعمًا للاعب، حيث تم تكليف المستشار القانوني للنادي بمتابعة القضية، وهو نفسه محامي اللاعب.

من جهته، أكد محمد عثمان، محامي اللاعب، أنه فوجئ بالحكم الغيابي ضد إمام عاشور، لافتًا إلى أنهم لم يتم إعلامهم بتاريخ جلسة المحاكمة، مما يجعل الحكم غيابيًا.

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قرار عاجل من كولر بشأن يحيى عطية الله

كلف السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جهازه المعاون بمراقبة المغربي يحيي عطية الله ظهير أيسر الفريق، مع منتخب بلاده في مباراتي الجابون وليسوتو في تصفيات أمم إفريقيا المغرب2025.

وعاد المغربي لقائمة منتخب بلاده في المعسكر الأخير بقرار من وليد الركراكي المدير الفني، بعد تألقه مع النادي الأهلي، حيث يرغب كولر المدير الفني، في معرفة مستوى اللاعب مع منتخب بلاده وما سيقدمه خلال فترة التوقف الدولي.

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آخر تطورات إصابة زيزو.. هل يلحق بمواجهة الزمالك القادمة؟

أدى أحمد مصطفى "زيزو" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة علاجية وتأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي.

آخر تطورات إصابة زيزو

يأتي ذلك وفقًا للبرنامج العلاجي الموضوع للاعب لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة، في ظل الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا وهي عبارة عن مزق من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية.

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مرض غريب وراء اعتزال لاعب ريال مدريد

كشفت صحيفة ريليفو الإسبانية عن اعتزال لاعب ريال مدريد الشاب مارك كوكالون بسبب مرض نادر.

قالت الصحيفة: "تعرض لاعب ريال مدريد مارك كوكالون لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي في عام 2022. وأثناء الجراحة دخلت بكتيريا إلى غضروف المفصل مما تسبب في حدوث عدوى نادرة".

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بالرغم من إستبعاده.. جوميز يتمسك ببقاء الجزيري

أكد الإعلامي محمد شبانة أن جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك يرغب في بقاء التونسي الدولي سيف الجزيري وتجديد تعاقده بالرغم من عدم الاعتماد عليه أساسيا مؤخرا واستبعاده من قائمة المباراة الأخيرة.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن جوميز يرى أن الجزيري مهاجم كبير وصاحب خبرات مع الفريق لكنه بحاجه حاليا لـ "قرصة ودن" بسبب عدم خوضه التمارين بشكل جدي حاليا لكن هذا لا ينفي اهميته في هجوم الفريق.