مسئول عسكرى كويتى: الجيش على استعداد دائما لتنفيذ مهامه

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 08:28 صباحاً - أكد نائب رئيس الأركان الكويتي اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح أن الجيش الكويتي دائما على أتم الاستعداد لتنفيذ المهام الموكلة إليه، ليصون أمن واستقرار الوطن تحت ظل قيادة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن نائب رئيس الأركان الكويتي لفت - خلال زيارة تفقدية الثلاثاء إلى لواء المغاوير "25"- إلى أن هناك أهمية للاستمرار في رفع مستوى التدريب والاستعداد، والحرص الدائم والمستمر على تطوير المهارات الفردية والجماعية من أجل تعزيز الكفاءة القتالية.

واستمع نائب رئيس الأركان الكويتي إلى إيجاز شامل عن طبيعة المهام والواجبات المناطة، بالإضافة إلى نوعية التدريبات التي ينفذها لواء المغاوير "25"، والخطط المستقبلية وبرامج التطوير والتحديث لرفع كفاءة منتسبي اللواء من ضباط وضباط صف وأفراد.