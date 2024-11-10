بعد اتهامها بسرقة فكرة فيلم "الهوى سلطان "..أول رد من المؤلفة هبة يسري

القاهرة - محمد ابراهيم -



خرجت مؤلفة فيلم "الهوى سلطان" عن صمتها بعد اتهامها بسرقة فكرة الفيلم من قبل المؤلفة رشا الجزار ، وأوضحت هبة يسري هذا الاتهام مؤكدة بأنها قامت بالكتابة منذ سنوات ولا تعلم شئ عن وجود فيلم مشابه .



تعليق هبة يسري



وقالت :"طب قسمًا بالله و ورحمة أبويا في تربته أنا ما أعرف رشا الجزار دي ولا قريت اي ورق و الفيلم ده فكرته عندي من تانيه معهد سنيما و في نسخ منه مكتوبه من زمان جدًا و عند ماريان خوري في المكتب و لو لسه الأفكار موجوده هتبقي في المعهد و اتطورت على مدار سنين ".



هبة يسري تنفى السرقة وسابع جار يؤكد



واستكملت :"و بجد ده ظلم بين و محاولة لسرقة فرحتنا بالفيلم غير مسموح بيها تماما ..و دول اللي باقي من الورق قبل ما أرمي كم الورق اللي كتبته علي مدار سنين وعموما اللي شاف سابع جار و شاف الفيلم ممكن يقارن هاتوا خبير خطوط بقي و لا جهاز كشف الكدب".



إيرادات فيلم "الهوى سلطان"

يواصل فيلم "الهوى سلطان"، بطولة الفنانة منة شلبي، الفنان أحمد داود، اعتلاء قمة شباك تذاكر السينما لليوم الثاني على التوالي من عرضه في السينمات المصرية، حيث جنى أمس الخميس قرابة مليون و547 ألف جنيه، ليرتفع إجمالي إيرادات فيلم الهوى سلطان في 48 ساعة إلى 2 مليون و290 ألف جنيه.

أحداث فيلم "الهوى سلطان"



فيلم "الهوى سلطان" يتناول قصة رومانسية درامية حول شخصية "سارة"، التي تجسدها منة شلبي، والتي تعمل سارة كموظفة حكومية وتعاني من صعوبة في الارتباط بسبب تجربة عائلية مؤلمة، تتمثل في زواج والدها، الذي يلعب دوره الفنان عماد رشاد، من امرأة أخرى غير والدتها، هذه التجربة جعلتها تحمل مشاعر سلبية تجاه جميع الرجال، لكن حياتها تتغير عندما تلتقي بالمهندس "علي"، الذي يجسد دوره أحمد داود، حيث يفتح لها آفاقًا جديدة ويغير تفكيرها بشأن الزواج.

طاقِم عمَل فيلم "الهوى سلطان"



فيلم "الهوى سلطان" من بطولة منة شلبي، أحمد داوود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، عماد رشاد، وآخرون من النجوم، الفيلم من كتابة وإخراج هبة يسري.