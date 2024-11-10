نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسل ناقص ضلع.. أحدث أعمال نيللي كريم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة نيللي كريم للمشاركة في السباق الرمضاني القادم 2025، بمسلسل ناقص ضلع، وذلك بعدما نجاحا كبيرا السباق الماضي بمسلسل فراولة.

أحدث أعمال نيللي كريم

وتواصل نيللي كريم التحضير لمسلسلها الجديد الذي جاء تحت عنوان ناقص ضلع، والمقرر عرضه في رمضان 2025، ويدور في إطار اجتماعي درامي.

أبطال مسلسل ناقص ضلع

ويتكون مسلسل ناقص ضلع من 15 حلقة، ومن بطولة نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، وعلي صبحي وعدد آخر من النجوم داري التعاقد معهم، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج محمد السعدي شركة media hub.

قصة مسلسل ناقص ضلع

تدور احداث مسلسل ناقص ضلع، حول 4 شقيقات هن نيللي كريم وروبي وكندة علوش وجيهان الشماشرجي، وهن مترابطات وعلاقتهن جيدة، ولكن تحدث مفاجأة تقلب مجرى الأحداث وتسبب أزمات بينهن.

مسيرة نيللي كريم في الدراما

ويذكر ان مسيرة نيللي كريم في عالم الشهرة بدات من خلال الفوازير، ثم دخلت عالم الدراما التلفزيونية بمسلسل حديث الصباح والمساء رمضان 2001، وخاضت تجربة البطولة المُطلقة لأول مرة في 2013 من خلال مسلسل بنت اسمها ذات، حصدت شعبية عالية بمسلسل سجن النسا في 2014، مسلسل تحت السيطرة في 2015، مسلسل سقوط حار في 2016.

كما شاركت نيللي في رمضان 2017 بمسلسل لأعلي سعر، ثم مسلسل اختفاء في رمضان 2018، يليه مسلسل بـ 100 وش في موسم 2020، ونافست في موسم 2021 بمسلسل ضد الكسر، وبعده مسلسل فاتن أمل حربي في رمضان 2022، وقدمت مسلسل عملة نادرة في رمضان 2023، وأخيرًا شاركت في رمضان الماضي 2024 بمسلسل فراولة وهو من نوعية الأعمال الكوميدية.

اخر اعمال نيللي كريم

وكان اخر اعمال نيللي كريم هو فيلم السرب بطولة أحمد السقا، محمد ممدوح، صبا مبارك، شريف منير، دياب، مصطفى فهمي، عمرو عبدالجليل، محمود عبدالمغني، ومجموعة كبيرة من النجوم الذين شاركوا كضيوف شرف، بينهم: كريم فهمي، وايضا شاركت في مسلسل "فراولة" والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان هذا العام الحالي 2024، وهو من المسلسلات ذات ال 15 حلقه وتدور أحداثه في إطار لايت كوميدي وشارك في بطولته كلا من نيللي كريم شيماء سيف، أحمد فهيم، صدق صخر، علا رشدي، وآخرين من النجوم، والمسلسل من إخراج محمد علي.