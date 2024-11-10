ماجدة خير الله تُشيد بأغنية "أنا من غيرك " لـ بهاء سلطان: مش عارفة أخرج من تأثيرها

القاهرة - محمد ابراهيم -



حرصت الناقدة ماجدة خير الله على الإشادة بأغنية "أنا من غيرك " لـ بهاء سلطان وهى الأغنية الدعائية لفيلم "الهوى سلطان".

وكتبت خلال فيسبوك:"بقالي يومين مشغلة أغنية ( أنا من غيرك ) لبهاء سلطان، ومش عارفة أخرج من تأثيرها، ومش عارفة الحالة حاتستمر لأمتي، بس المهم اني مبسوطة، الأغنية تأليف منة القيعي، وتلحين عزيز الشافعي".



كلمات الأغنية



أنا من غيرك بتوه توهان

أنا من غيرك مليش عنوان

أنا من غيرك بتوه توهان

أنا من غيرك مليش عنوان

يا ترى إنت زيي كمان؟

زيي كمان مشتاق لزمان

قعدة عادية ومكالمة بتسأل فيها عليّ

في العربية واقفين والدنيا معدية

نرغي شوية نضحك نسمع كم أغنية

نضحك نسمع كم أغنية

يا ليل يا ليلي يا يا عين

يا ليل نسمع كم أغنية

لما أقول لك تبعد إياك تسمع مني

قرب أكثر إمسك فيّ بكلمة احضني

ازاي تمشي ده إنت لوحدك بس فاهمني

أنا مستني أهو تكلمني

أصل التفاصيل أجمل بكثير بوجودك فيها، بوجودك فيها

أتاريك إنت يا حبيبي إنت اللي محليها حياتي إنت محليها

أصل التفاصيل أجمل بكثير بوجودك فيها، بوجودك فيها

أتاريك إنت يا حبيبي إنت اللي محليها حياتي إنت محليها.



أحداث فيلم الهوى سلطان



تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي اجتماعي، يتناول العلاقات الإنسانية وقصص الحب بين الأصدقاء بأسلوب لايت، حيث يجسد أحمد داود شخصية مهندس يُدعى علي، ويعد هذا العمل الثاني الذي يجمعه مع منة شلبي بعد نجاحهما في فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن".

فريق عمل الهوى سلطان



الفيلم الذي يجمع نخبة من النجوم، من بينهم منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، وجيهان الشماشرجي، تم تأليفه وإخراجه على يد المخرجة هبة يسري، وإنتاج شركة سي سينما بقيادة أحمد فهمي وهاني نجيب.